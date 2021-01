Home » Destaque » Zé Neto passa a faixa para Zé Filho na posse no Madeiro-PI

Publicado em: 1 de janeiro de 2021

Zé Neto passa a faixa para Zé Filho na posse no Madeiro-PI

Por Sousa Neto

Tomou posse nas primeiras horas de 2021 o prefeito Zé Filho de Madeiro-PI e vereadores.

A solenidade de posse começou as 18 horas com uma missa na igreja católica, em seguida, culto na igreja Assembleia de Deus e após o culto, solenidade de posse do prefeito, vereadores, eleição da mesa diretora da câmara e posse dos secretários.

Vereadores eleitos (2021-2024):

José Garcia Ramos Fernandes

Waldemir Silva Nunes

Walace Ribeiro Cardoso (Jr.Cardoso)

Luan Alves de Sousa

Rosearia Maria Nascimento Teixeira

Francisco Wellington Ribeiro Silva

Bernardo Wanderson Cruz Cardoso

Antônio Hilário Meireles de Sousa

Denis Araújo Lopes

Observação: o vereador José Garcia foi para secretaria de Saúde e o suplente de vereador Almir José Lima passa a ocupar uma cadeira no legislativo somando assim seu 6º mandato de vereador no Madeiro.

A eleição da mesa diretora (2021-2022)

Presidente:

Waldemir Silva Nunes

Vice-presidente:

Walace Ribeiro Cardoso

2º Vice-presidente

Francisco Wellington Ribeiro Silva

1º Secretário:

Antônio Hilário Meireles de Sousa

2º Secretário:

Luan Alves de Sousa

O presidente da mesa diretora, Waldemir Nunes convoca os vereadores Antônio Hilário e Paim para conduzir o prefeito eleito Zé Filho e seu vice, Pedro Filho para tomar posse.

Em seguida o presidente convida o prefeito Zé Filho, Vice, Pedro Filho e vereadores para fazer o juramento de posse:

“Prometo cumprir dignamente o mandato que me foi confiado respeitar a Constituição Federal do Estado e Lei Orgânica Municipal observar as leis trabalhando pelo engrandecimento do nosso município e o bem estar da população”

Após o juramento de posse o presidente da mesa Waldemir Nunes convida o prefeito José Cassimiro de Araújo Neto ( Zé Neto ) para fazer a transição de faixa para o prefeito eleito Zé Filho e declara empossado prefeito de Madeiro.

Logo em seguida o prefeito Zé Filho anuncia seus secretários:

Secretário de Saúde:

José Garcia Ramos Fernandes

Secretário de Educação:

Alciomar Rodrigues Cardoso

Secretária de Assistência Social:

Clenilsa Ferreira Araújo

Secretário de Finanças:

Francisco Ferreira Nunes Filho

Chefe de Gabinete

Luiz de Sousa Silva (Luiz Elvira)

A escolha do novo secretário de administração deve sair na próxima semana segundo informou o prefeito Zé Filho.

