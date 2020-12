Home » Brasil » Já estamos na ditadura!

Publicado em: 22 de dezembro de 2020

Já estamos na ditadura!

Por Brasil Sem Medo

Que nome você daria a um regime que instaura inquéritos ilegais, persegue indivíduos por crime de opinião, boicota as ações do governo legitimamente eleito, não admite críticas ao sistema eleitoral, obriga a população a usar uma vacina cuja eficácia e segurança ainda não foram comprovadas, tenta impedir a qualquer custo o tratamento mais eficaz contra uma doença, ameaça ou prende jornalista que exercem a liberdade de expressão e ainda permite que dois poderes da república e o establishment preparem um golpe para derrubar o presidente Bolsonaro?

Só há uma resposta possível: DITADURA.

Diante de tudo que aconteceu neste fatídico 2020; diante do que aconteceu nos últimos dias; diante de tudo que pode acontecer nas próximas semanas ― é preciso dizer, com todas as letras: o Brasil vive um regime de exceção

