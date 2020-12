Home » Destaque » Diplomação do vereador Geraldo Farias

Diplomação do vereador Geraldo Farias

Por Sousa Neto

JOAQUIM PIRES-PI O vereador e cantor evangélico Geraldo (PTB) da dupla Geraldo e Farias, reeleito nas eleições do dia 15 de novembro último foi diplomado nesta quarta-feira (16) na câmara de vereadores.

Geraldo vereador da base do prefeito Genival Bezerra (PT) também reeleito, consolida seu espaço politico em Joaquim Pires com esta reeleição e o futuro político para Geraldo é bem promissor.

Geraldo alguns meses atrás enfrentou um inimigo que tem feito muitas vítimas no mundo, o Covid. Com 80% do pulmão comprometido, venceu a doença e venceu também as eleições garantindo assim uma cadeira no legislativo joaquimpirense por mais quatro anos.

