Diplomação da prefeita Fabiana Franco / Vice, Midivalda e Vereadores de Joca Marques-PI

Por Sousa Neto

LUZILANDIA-PI Foi diplomada nesta terça-feira (15) a prefeita eleita de Joca Marques-PI Fabiana Franco, sua vice, Midivalda e vereadores eleitos. A diplomação aconteceu por volta das dez e meia nas dependências do cartório eleitoral de Luzilândia.

Sem solenidade como em anos anteriores, os eleitos apenas receberam do funcionário do cartório um diploma simples em preto e branco.

O momento mais importante deste evento aconteceu após Fabiana ser diplomada e entregar o diploma na mão do seu pai Onofre Franco, em um ato simbólico. Onofre Franco era o candidato a prefeito e foi impedido de forma maldosa em uma tentativa de desarrumar a campanha dele favorecendo o adversário. Neste momento da campanha, Onofre registra o nome de Fabiana Franco candidata a prefeita em seu lugar e foi a manobra acertada para derrotar o adversário Betão. Uma derrota histórica, encerrando 24 anos de domínio do grupo politico do prefeito Betão.

