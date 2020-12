Home » Destaque » Prefeito eleito Zé Filho participa de reunião da APPM em Parnaiba

Política. Publicado em: 11 de dezembro de 2020 - Ás: 22:01

Prefeito eleito Zé Filho participa de reunião da APPM em Parnaiba

Por Sousa Neto

PARNAIBA-PI A APPM ofereceu aos prefeitos eleitos e reeleitos nesta sexta-feira (11) pela manhã no restaurante “O Luiz” na Lagoa do Portinho um café com música ao vivo para uma integração com os prefeitos e na ocasião o presidente da APPM Jonas Moura se despede por esta findando sua administração de dois anos a frente da associação.

Entre os prefeitos da região que estiveram no evento destacamos o prefeito eleito Zé Filho da cidade de Madeiro-PI e Fabiana Franco da cidade de Joca Marques-PI.

A prefeita eleita de Luzilândia Fernanda não compareceu até o momento que a produção do LuzilandiaOnline estava cobrindo o evento.

O prefeito eleito Zé Filho devido o compromisso em Luzilândia com sua diplomação não ficou até o termino da reunião. Horas mais tarde, Zé Filho e seu vice Pedro Filho estavam sendo diplomados no cartório eleitoral de Luzilândia com os vereadores eleitos de Madeiro.

