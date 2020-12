Home » Destaque » Iracema Portella conduzirá evento de premiação do Concurso Cultural Lei Maria da Penha

10 de dezembro de 2020

Iracema Portella conduzirá evento de premiação do Concurso Cultural Lei Maria da Penha

A deputada federal Iracema Portella, Procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados, vai apresentar a solenidade virtual de premiação da 7ª edição do Concurso Cultural sobre a Lei Maria da Penha.

O tema deste ano foi: “Construindo novas histórias para meninas e meninos: quando relacionamentos se tornam abusivos, como perceber e mudar isso?”; e o público alvo foram alunos e alunas do Ensino Médio, com idades entre 14 e 18 anos.

O evento acontece nesta quinta-feira, 10, e será transmitido pelo canal do YouTube da Câmara dos Deputados e pela TV Câmara, a partir das 15h.

A data escolhida é simbólica: 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e este ano marca o encerramento da programação oficial da Secretaria da Mulher para a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

A presidente vitalícia do Instituto Maria da Penha; Maria da Penha, Sophie Naudeau, Gerente de Operações do Banco Mundial; Daniela Grelin, Diretora Executiva do Instituto Avon; Andréa Mendes Leal, Representante do Facebook; Aline Yamamoto; Representante da ONU Mulheres e a Senadora Zenaide Maia, Presidente da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher também estarão presentes.

Os vencedores e vencedoras foram premiados com um celular ou tablet, um troféu em acrílico, um certificado de menção honrosa e a participação em um workshop promovido pelo Facebook sobre segurança na internet e realidade virtual.

Cada região do Brasil teve um estudante vencedor. Pelo Norte, a aluna Mary Lene e a professora Ivane Mariano dos Santos. Pelo Nordeste, o aluno Carmo Santos e a professora Lidiane Chagas de Carvalho, do Piauí. Pelo Centro-Oeste, o aluno Lucas Henrique Costa e a professora Jaqueline Aparecida dos Santos. Pelo Sudeste, a aluna Sofia Borodiak e a professora Milene Cristine Martinez Batista. Pelo Sul, a aluna Sofia Rambo e a professora Maria Eduarda Gotz Nunes.

Fonte: Assessoria, Deputada Federal Iracema Portela

