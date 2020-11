Home » Destaque » Novo América de Madeiro-PI, vence o tradicional campeonato de futebol da Pedra Branca

8 de novembro de 2020

Novo América de Madeiro-PI, vence o tradicional campeonato de futebol da Pedra Branca

Por Sousa Neto

LUZILANDIA-PI A final do campeonato regional de futebol do povoado Pedra Branca em Luzilândia entre o Novo América de Madeiro-PI e Penharol de Matias Olímpio-PI movimentou a região neste sábado (7).

O premio de 8 mil reais ficou com o Novo América de Madeiro. O Novo América que tem apoio do prefeito Zé Neto, com jogadores profissionais para disputar este tradicional torneio da Pedra Branca e o resultado foi positivo com a vitória de 2 a 1 contra o Penharol de Matias Olímpio.

O candidato a prefeito Zé Filho e sua comitiva 11, esteve em peso neste final de campeonato para torcer pelo time de casa.

