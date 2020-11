Home » Destaque » Candidato a vereador de Joca Marques-PI renuncia após ser reprovado em teste de escolaridade

Política. Publicado em: 26 de outubro de 2020 - Ás: 13:00 - Categorias: Destaque

Por Sousa Neto

JOCA MARQUES-PI O vereador Brito (PTB) e candidato a reeleição renunciou logo após fazer teste de escolaridade no cartório eleitoral de Luzilândia e reprovado. Em seguida Brito inseriu sua filha registrando como “Márcia Filha do Brito”

Enquanto é exigido concurso público onde o candidato precisa estudar e ser aprovado para conseguir um emprego do município. Vereadores e prefeitos não precisa de nada disso.

O caso do vereador Brito da cidade de Joca Marques, mostra bem esta realidade e o cartório eleitoral aqui em Luzilândia precisa explicar como um vereador semi-analfabeto, foi vereador por quatro mandatos, 2004,2008,2012,2016, sem ter nenhum impedimento em suas candidaturas.

Este vereador sem preparo para a função por ter escolaridade baixa, junto à alguns vereadores da base do prefeito de Joca Marques, candidato a reeleição, julgaram as contas do ex-prefeito Onofre Franco e reprovaram, mesmo depois do Tribunal de Contas aprovar. A pergunta que se faz é como vereador com este nível de escolaridade baixa pode reprovar contas de uma gestão sem possuir capacidade alguma para tal julgamento.

