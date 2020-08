Home » Destaque » Zé Filho e prefeito Zé Neto convida madeirenses para Convenção Municipal dos partidos PL,PP,PSL

MADEIRO-PI Está marcado para o dia 16 de setembro a Convenção Municipal dos Partidos PL, PP, PSL, a parti das 15 horas no Ginásio Poliesportivo do Colégio Agrícola que vai lançar oficialmente a candidatura do pré-candidato a prefeito Zé Filho e vereadores.

O convite é do pré-candidato a prefeito Zé Filho e do prefeito Zé Neto. Zé Filho é o candidato do prefeito Zé Neto escolhido para disputar as eleições do 15 de Novembro próximo.

