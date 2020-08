Home » Destaque » Reuniões em Madeiro e Joca Marques sobre o direito eleitoral (Eleições 2020)

Reuniões em Madeiro e Joca Marques sobre o direito eleitoral (Eleições 2020)

Por Sousa Neto

Fim de semana movimentado com reuniões para esclarecer e tirar dúvidas dos pré-candidatos a vereador e prefeito neste momento de novas regras para as eleições deste ano devido a pandemia.

Em Madeiro-PI o pré-candidato a prefeito Zé Filho e pré- candidatos a vereadores organizaram uma reunião na sexta-feira (21) em sua residência com o Advogado e Contador, Marvio Marconi Nunes e sua equipe, que tratou de diversos assuntos pertinentes ao pleito deste ano.

Na cidade vizinha de Joca Marques-PI a reunião organizada pelo pré-candidato a prefeito Onofre Franco foi com o Advogado, Dr. Douglas e Dr. Felipe. A pauta da reunião foi esclarecer as regras para as eleições e o que muda ou permanece no direito eleitoral.

Ambas as reuniões foram finalizadas com um almoço.

