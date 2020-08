Home » Brasil » Entidades do agronegócio doam insumos para hospitais e alimentos para famílias carentes de cidades mineiras

Entidades do agronegócio doam insumos para hospitais e alimentos para famílias carentes de cidades mineiras

O projeto “Conexão AgroSocial” parceria entre o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) e a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav), promoveu ações para mitigar o impacto da Covid-19 nos municípios mineiros. Em parceria com a Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas Centro Oeste e Sul de Minas (Adicosul) e das empresas AP Agro e Fitovet, o projeto beneficiou diretamente mais de 12 mil moradores de Piumhi, Botelhos, Paraguaçu e Divisa Nova (MG).

“O novo coronavírus é um grande desafio para todos os brasileiros. Nesse cenário, a responsabilidade social ganha cada vez mais relevância nos diferentes setores da economia, incluindo o agronegócio. Com o Conexão AgroSocial, contribuímos para o bem-estar da população mais carente e a cadeia de produção de alimentos dá mais um exemplo de ação solidária, essencial neste momento”, diz a diretora executiva do Sindiveg, Eliane Kay.

O projeto destinou 10 aparelhos de pressão, 6 termômetros digitais infravermelhos, 6 oxímetros, 50 caixas de luvas descartáveis e 1.850 máscaras de proteção individual para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi e para o Hospital Municipal de Divisa Nova. Na cidade de Paraguaçu, também em Minas Gerais, famílias afetadas pela crise receberam 46 cestas básicas e 46 kits de higiene. Em Botelhos, foram doadas oito cestas básicas e 40 kits de higiene para a Comunidade Rural de São Gonçalo, localizada a 12 km do município e com cerca de 800 pessoas.

“Junto aos distribuidores de insumos agropecuários, desenvolvemos iniciativas com o objetivo de mitigar o impacto da pandemia em grupos e comunidades atingidas no âmbito socioeconômico. Concentramos os esforços, especialmente, em cidades onde os recursos são mais escassos”, destaca Juliana Pimenta, coordenadora regional da Andav em Minas Gerais e executiva da Adicosul.

Conexão AgroSocial

Criado por Sindiveg e ANDAV, o projeto Conexão AgroSocial beneficia pessoas vulneráveis nas regiões com expressivo potencial agrícola, atendidas pelos distribuidores associados à ANDAV, os quais comercializam insumos agrícolas fabricados pelas 26 empresas associadas ao Sindiveg. Além de Minas Gerais, a ação social beneficiará municípios de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio Grande do Sul e Tocantins.

