Professor da UESPI lança e-book gratuito sobre Webjornalismo no Piauí

Educação. Publicado em: 13 de agosto de 2020 - Ás: 14:35 - Categorias: Destaque

Qual o dever de um funcionário público durante a pandemia? O professor universitário e pesquisador Orlando Berti disse que não pode responder por todos mas, no caso dele, a resposta é oferecer ações e reflexões para a sociedade. Foi com essa resposta que o docente da UESPI – Universidade Estadual do Piauí – lançou esta semana o e-book de acesso gratuito Webjornalismo no Piauí.

A obra, que é publicada pela EdUESPI, trata sobre os mais de 20 anos do webjornalismo no estado, indo desde seu início, momentos de erros e acertos, passando pelo avanço na capital e interior e chegando a atualidade, trazendo o mais completo levantamento de sites jornalísticos já feito no Piauí.

“Desde 2018 venho pesquisando com mais profundidade o webjornalismo no nosso estado. Não só em Teresina, mas em todos os 224 municípios. É uma forma de contribuir para sistematizar tendências, fazer reflexões e refletir sobre a área. Esse é um dos papéis da universidade”, destacou o professor, que é jornalista, mestre, doutor e pós-doutor em Comunicação. “Sempre estudando fenômenos do nosso Piauí”, destaca o docente, que é natural da cidade de Floriano, mas já morou em Oeiras e Picos e hoje é baseado na capital do estado.

Webjornalismo no Piauí é o segundo livro solo do professor Orlando Berti. A obra tem 140 páginas e é dividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo fala sobre o início do webjornalismo no estado. O segundo capítulo fala do avanço da área em todo o Piauí. O terceiro capítulo trata sobre os sites jornalísticos e suas questões regionais por meio dos 12 territórios de desenvolvimento. O quarto capítulo traz uma lista dos quase 250 sites webjornalísticos atualmente funcionando no Piauí. “É um livro para ser lido não só por quem é da área, mas por quem tem interesse em História, comunicação e entender mais um pouco sobre nosso Piauí”, falou.

Orlando Berti é professor da UESPI há quase 20 anos e tem feito pesquisas direcionadas à tecnologias atuais e cidadania. Ele também é autor de Como Passar em um Mestrado? que já vendeu mais de 2.000 cópias no País.

“Com a pandemia, o isolamento social e nosso trabalho em home office era mais que uma obrigação pesquisar. O livro sai em forma de e-book e gratuito como uma resposta direta ao conhecimento e a formação da sociedade, responsável por nosso salario”, disse Orlando Berti.

O livro pode ser acessado e baixado gratuitamente por este endereço eletrônico: https://editora.uespi.br/index.php/editora/catalog/view/12/12/89-1

MAIS INFORMAÇÕES
NOME DO LIVRO: WEBJORNALISMO NO PIAUÍ
AUTOR: Orlando Maurício de Carvalho Berti
EDITORA: EdUESPI – Editora da Universidade Estadual do Piauí
NÚMERO DE PÁGINAS: 140
ANO DE PUBLICAÇÃO: 2020
ENDEREÇO PARA O LIVRO SER ACESSADO GRATUITAMENTE: https://editora.uespi.br/index.php/editora/catalog/view/12/12/89-1

