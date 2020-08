Home » Destaque » Pré-candidato Batista Azevedo se reuni com Luciano Nunes

Luzilandia. Publicado em: 13 de agosto de 2020 - Ás: 19:58 - Categorias: Destaque

Pré-candidato Batista Azevedo se reuni com Luciano Nunes

Por Sousa Neto

LUZILANDIA-PI O pré-candidato a prefeito Batista Azevedo (1º lado esquerdo) e o tesoureiro Lider Ride esteve nesta terça-feira (11) em Teresina com Luciano Nunes (centro da foto) presidente do diretório estadual do PSDB e ex-deputado, para tratar de assuntos diversos sobre as eleições em Luzilândia.

O PSDB tem interesse nas eleições municipais no norte do Piauí e trabalha para construir palanques de candidatos a prefeitos e tem pressa porque as convenções é agora fim deste mês e início de Setembro.

Batista Azevedo, bancário aposentado do Banco do Brasil é a opção que o luzilandense tem para fugir dos velhos candidatos que já passaram pela casa grande da praça João José Filho e pouca coisa acrescentaram ao desenvolvimento do município, sendo apenas, a repetição das gestões anteriores , administrando de forma as vezes duvidosa os recursos que vem da união sem iniciativa de algo que mude a realidade de fato do luzilandense e a escolha acertada do PSDB.

Batista Azevedo com seu currículo de mais de 30 anos na administração privada, acumulou uma vasta experiência que deseja usar como gestor em 2021.

Notícias Relacionadas