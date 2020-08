Home » Baixo Médio Maranhense » Pontes da Lagoa do Bacuri, buracos e reclamações

Pontes da Lagoa do Bacuri, buracos e reclamações

Por Sousa Neto

SÃO BERNARDO-MA As pontes de madeira sobre o estreito oeste da Lagoa do Bacuri que dar acesso aos povoados Coqueiro e Pedrinhas, os maiores da região, mais uma vez é motivo de reclamações de quem precisa passar por ela todo dia.

Fotos e áudios de moradores da região tanto dos povoados Pedrinhas e Coqueiro circulam na rede social e até chegaram a nossa redação algumas fotos mostrando a madeira das pontes quebradas, podre, com buracos enormes, tornado inapropriada a passagem de veículos e pedestres.

O curioso disso tudo é que a atual gestão de São Bernardo, prefeito João Igor, vem de uma liderança política que marcou por uma boa atenção na Infraestrutura, construção de estradas, escolas e melhoramentos, mais deixou a desejar no caso desta ponte.

Pelas pontes da lagoa do Bacuri circula a economia da região, e era de se esperar que nesta gestão do prefeito João Igor fosse resolvido este incomodo por se tratar de pontes de madeira, e madeira se deteriora com o tempo substituindo por pontes de concreto.

Seu mandato de quatro anos termina em Dezembro, e durante quatro anos a gestão do prefeito João Igor não conseguiu mudar esta realidade, algo frustrante e que desperta a indignação do povo desta zona rural de São Bernardo, indignação válida porque moram nesta zona rural o vice do prefeito e dois vereador da base do prefeito, um deles, irmão do vice prefeito, ou seja, politicamente a região estaria bem representada. Mais não é o que se percebe.

