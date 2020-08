Home » Destaque » Agora é oficial: Pedro Filho é o vice do Pré-Candidato a Prefeito de Madeiro, Zé Filho

Agora é oficial: Pedro Filho é o vice do Pré-Candidato a Prefeito de Madeiro, Zé Filho

Por Sousa Neto

MADEIRO-PI Com 4.800 acessos a Live do pré-candidato Zé Filho para apresentar oficialmente seu vice Pedro Filho aos madeirenses superou a live anterior e confirma assim o interesse do madeirense pela dupla que se apresentam como pré-candidatos à administrar o Madeiro em 2021.

Nesta live também participou o atual prefeito Zé Neto que relatou como foi seus oito anos de gestão do Madeiro e os motivos pela indicação desta pré-candidatura confirmada após uma avaliação pública.

Zé Filho (foto abaixo) ressaltou na live do radialista Latino Show que sendo eleito, o atual prefeito Zé Neto Vai esta sempre ao lado orientando naquilo que for necessário devido à sua experiencia de dois mandatos e assume o compromisso publicamente de dar continuidade a este formato de gestão do seu antecessor, valorizando o servidor público, parceria com sindicatos, associações, manter deputado e senador eleito no Madeiro atuante no município destinando emendas e projetos para melhorar a vida do madeirense.

Pedro Filho o vice do pré-candidato Zé Filho agradeceu pela escolha e relembrou seu início de vida pública em 2007 com seu trabalho social em Teresina de apoio a saúde do madeirense e finalizou reafirmando o compromisso com a continuidade do seu trabalho que deu toda esta relevância a ele, primeiro: sendo eleito vereador em 2016 e agora escolhido para vice de Zé Filho.

