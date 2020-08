Home » Destaque » IYF promove o primeiro encontro com autoridades do Piauí

IYF promove o primeiro encontro com autoridades do Piauí

Na noite do dia 16 de julho de 2020, aconteceu o primeiro encontro das autoridades do estado do Piauí com a organização IYF (International Youth Fellowship), traduzindo: Comunhão Internacional de Jovens. A reunião aconteceu via videochamada e reuniu 22 pessoas pelo aplicativo ZOOM, com o objetivo de apresentar e discutir projetos a serem implantados no estado do Piauí, em parceria com o Instituto Renascer e promover a divulgação do Evento IYF World Camp Online 2020, no estado do Piauí.

A reunião aconteceu através da articulação entre o Pastor Robson, pastor Jair Belém, o sr. Flávio Monteiro (representante da IYF no Piauí), e contou também com a participação da Sra. Calina Lopes (Jornalista e assessora, técnica em relações públicas da Coordenadoria de Comunicação Social do Piauí). A assessora Calina Lopes, informou que tem o interesse em fazer parceria com a IYF, com a finalidade de que os voluntários do instituto Renascer, recebam o treinamento sobre comunicação, mídias e educação emocional.

No segundo momento, houve a apresentação do vídeo do World Camp, mostrando as edições anteriores, e em seguida, a exposição dos trabalhos da IYF, pelo Sr. Carlos Campos Araújo (Coordenador de Projetos da IYF Brasil) que relatou sobre as parcerias como a Funap, Uninove, Fatec, SEC-SP e o apoio do Escritório de saúde mental da USP .

O depoimento da jovem Thayse Franco (voluntária da IYF, que por meio do programa Good News Corps, um programa da IYF de voluntariado no exterior, foi para a África por um ano). Thayse relatou suas experiências e as dificuldades que passou e disse que uma das coisas que a impressionou foi o sorriso dos africanos apesar de tanta escassez, contou como a IYF a ensinou a desafiar seus limites e que voltou com gratidão em seu coração

O momento final, foi com a palestra do pastor José Kim (pastor presidente da Missão Boa Notícia do Brasil), cujo tema foi “O Design da Mente”. Com exemplos como o do presidente da Samsung, que mudou a sua mente, vendo o comportamento do percevejo, que nunca desiste, e que quando há um trabalho coletivo, é possível ganhar uma nova força.

Para concluir a reunião, o pastor Daniel Jo (Diretor da IYF do Brasil), agradeceu a presença de todos os participantes, expressando o desejo de que as explicações feitas, tivessem conseguido chegar ao coração de todos, e ele reforçou a fala do pastor José Kim “quando trabalhamos unidos, somos mais fortes, assim como, o exemplo da resistência, por milhares de anos, da árvore Redwood, podemos vencer todas as tempestades que surgem em nossa vida. A assessora Calina Lopes, também agradeceu e disse estar emocionada com a proposta e ansiosa para estar novamente no próximo encontro presencial, que acontecerá no Distrito Federal

