Live com o Pré-candidato Zé Filho a prefeito de Madeiro-PI expõe sua visão de governo e bate record na audiência

Por Sousa Neto

O pré-candidato Zé Filho a prefeito de Madeiro-PI participou de uma live nesta tarde de sexta-feira (03/07) em sua residência. A live com o radialista Latino Show, mostra um Zé Filho preparado para administrar o Madeiro.

Zé Filho começou sua vida pública ao mesmo tempo que Madeiro ganhava sua emancipação política em 1997 no apoio e ativismo ao pai Zé Lima então vice-prefeito do prefeito Dr. Lisboa. Zé Lima, pai de Zé Filho é político da velha guarda, desde o tempo que Madeiro era uma localidade de Luzilândia. E assim Zé Filho e Madeiro estão intimamente ligados em uma coisa só, chamado cidade de Madeiro.

Zé Filho sempre prestou serviço ao povo de Madeiro, mais em 2003, torna-se servidor público efetivo como motorista do município. Esta atividade profissional estreita seu contato com as pessoas que mais precisa do poder público, vendo a realidade e a necessidade de uma gestão que possa atender as necessidades urgentes e básicas do povo.

Em 2012, Zé Filho se elege vereador com 422 votos e em 2016, 382 votos. Sendo o mais votado nestas duas eleições.

Com este histórico de vida dedicado ao povo madeirense, Zé Filho chega em 2020, preparado e consciente da grande missão que é conduzir o destino do município. E foi este Zé Filho que o madeirense viu pela live do Latino Show, firme, experiente e com humildade para administrar o Madeiro.

