Home » Destaque » Andarilio piauense em Barretos-SP procura família em Teresina para voltar pra casa

Publicado em: 19 de fevereiro de 2020 - Ás: 15:18 - Categorias: Destaque

Andarilio piauense em Barretos-SP procura família em Teresina para voltar pra casa

BARRETOS – SP Este senhor, chama se: Francisco Alves Damasceno, ele é natural de Teresina no Piauí, ha mais de trinta anos saiu de lá, morava no bairro vermelha e tinha um irmão que morava no bairro Redenção, eu encontrei aqui em Barretos SP , ele é andarilho vive aqui nas ruas, disse, que, queria voltar para o Piauí e reencontrar os seus irmãos que ficou.

Os nomes deles são: Tereza Alves Damasceno, Regina Alves Damasceno e Vera Alves Damasceno, se alguém conhecer qualquer informação ligar no número 17 92705552.

Por favor vamos compartilhar para que ele possa encontrar seus familiares e voltar ao Piauí que é o q ele mais quer, desde de já agradeço a colaboração de todos.

Grata: Rosa de Barretos-SP

Notícias Relacionadas