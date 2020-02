Home » Destaque » Vereadores Ariclenes e Filho Maru cobram do Prefeito Betão reforma da passagem molhada do açude de Joca Marques-PI

Publicado em: 11 de fevereiro de 2020 - Ás: 13:58

Vereadores Ariclenes e Filho Maru cobram do Prefeito Betão reforma da passagem molhada do açude de Joca Marques-PI

Por Sousa Neto

Os vereadores Ariclenes e Filho Maru cobram do prefeito Betão, em uma live nas suas redes sociais, publicada no dia 7 de Fervereiro, a reforma da passagem molhada do sangrador do açude de Joca Marques-PI.

Segundo os vereadores, quando o açude enche, ele sangra neste local (foto) e dificulta o acesso de carros pequenos e motos, tornando o local perigoso para possíveis assaltos, pois os condutores precisam reduzir na passagem, antes de concreto, e que acabou ao longo dos anos e não foi refeita, restando apenas um buraco.

Esta passagem do açude é a continuação da estrada vicinal que da acesso aos principais povoados do município e fica localizado próximo à área urbana. Cerca de 80% do tráfego passa por aqui até a sede do município, disse, o vereador Ariclenes.

Requerimentos foram feitos na câmera desde 2017 pelo vereador Ariclenes, e até hoje, nenhuma resposta do poder executivo foi dado.

O período de inverno na região já começou e logo o açude vai encher e sangrar repetindo mais uma vez os transtornos citados.

