Prefeito de Joaquim Pires-PI tem recurso negado em processo de Improbridade Administrativa

Trata-se de Processo Nº 0000660-23.2017.8.18.0098, originário da Comarca de Esperantina onde o atual Prefeito Sr. Genival Bezerra da Silva do PT de Joaquim Pires, Virou REU e responde pelo crime de Improbidade Administrativa Acusado de Fraude em Licitação ainda no ano de 2011 quando este exercia o seu Segundo Mandato de Prefeito naquela Cidade.

Acusa o Ministério Público da Comarca de Esperantina de o Prefeito ter fraudado uma licitação para contratação de uma Hilux para seu Gabinete na época e junta como prova um ofício enviado pelo Gerente do Banco do Brasil de Esperantina à pedido do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Conselheiro Kleber Eulálio onde este afirma que os cheques teriam sim todos sido depositados na conta do Prefeito.

O Prefeito Genival Bezerra recorreu da decisão de 1ª Instância do Dr. Juiz Ermano Chaves Portela Martins à segunda instância em Teresina e agora em 10 de Janeiro de 2020, teve seu Recurso negado pela 5ª Câmara do Tribunal de Justiça em Teresina que teve como relator o Desembargador Dr. Pedro de Alcântara da Silva Macedo.

Cabe ressaltar que caso seja mantida a decisão do Juiz de Primeira Instância Dr. Ermano ele prefeito que tenta se reeleger agora em 2020, ficará automaticamente Inelegível, será obrigado a ressarcir os cofres públicos e ao pagamento de Multa que será estipulado pelo Meretíssimo Juiz da Comarca de Esperantina.

