ENEL GREEN POWER INICIA OPERAÇÃO DE 475 MW DE CAPACIDADE SOLAR NO BRASIL

Roma/Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2020 – A subsidiária brasileira de energia renovável do Grupo Enel, Enel Green Power Brasil Participações Ltda. (“EGPB”), iniciou a operação da seção de 475 MW da planta solar São Gonçalo, localizada em São Gonçalo do Gurguéia, no Estado do Piauí. A conexão de São Gonçalo – maior planta solar da América do Sul – à rede ocorreu um ano antes do prazo definido pelas regras do leilão público A-4 de 2017, organizado pelo Governo Federal por meio da agência reguladora do setor elétrico (ANEEL). A construção da seção de 475 MW da planta solar envolveu um investimento de cerca de R$ 1,4 bilhão, o equivalente a aproximadamente 390 milhões de dólares.

“Colocar em operação nossa maior planta solar no Brasil tão antes do prazo é um grande marco para nossas operações no país, confirmando nossa liderança e expertise no mercado solar brasileiro. A conclusão de São Gonçalo também ressalta nossa habilidade de entregar de forma rápida e eficiente grandiosos projetos solares, mantendo os padrões mais altos de segurança em todos os nossos locais de trabalho durante o processo de construção”, disse Antonio Cammisecra, Responsável da Enel Green Power. “Vamos continuar tendo um papel fundamental no desenvolvimento do setor fotovoltaico do Brasil, que é central para a diversificação e resiliência do mix de geração do país.”

São Gonçalo é a primeira planta da Enel no Brasil a usar módulos solares bifaciais, que captam energia de ambos os lados dos painéis, com expectativa de aumento de até 18% na geração de energia. Quando estiver em pleno funcionamento, a seção de 475 MW da planta será capaz de gerar mais de 1.200 GWh por ano, evitando a emissão de mais de 600.000 toneladas de CO2 na atmosfera. Dos 475 MW de capacidade instalada, 265 MW são apoiados por contratos de 20 anos de fornecimento de energia para um pool de empresas de distribuição que operam no mercado regulado do país. Os 210 MW restantes vão gerar energia para o mercado livre.

Em agosto do ano passado, a Enel anunciou o início da construção da expansão de 133 MW do parque solar São Gonçalo, na qual a Enel está investindo cerca de R$ 422 milhões (aproximadamente 110 milhões de dólares) e que é apoiada por contratos de fornecimento de energia negociados com clientes corporativos no mercado livre brasileiro. A expansão, que aumenta a capacidade total de São Gonçalo para 608 MW, deve iniciar as operações em 2020. Quando estiver em plena operação, a planta inteira (608 MW) será capaz de gerar mais de 1.500 GWh anualmente, evitando a emissão de mais de 860.000 toneladas de CO2 na atmosfera a cada ano.

No Brasil, o Grupo Enel, por meio de suas subsidiárias EGPB e Enel Brasil, tem uma capacidade total instalada renovável de cerca de 2,9 GW, dos quais 782 MW são de fonte eólica, 845 MW de solar e 1.269 MW de hidro. Além disso, a EGPB tem cerca de 2,1 GW em execução no Brasil.

A Enel Green Power, do Grupo Enel, é dedicada ao desenvolvimento e à operação de renováveis em todo o mundo, com presença na Europa, nas Américas, na Ásia, África e Oceania. A Enel Green Power é líder global no setor de energia limpa, com capacidade gerenciada de cerca de 46 GW distribuídas em um mix de geração que inclui eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, e está na vanguarda na integração de tecnologias inovadoras em usinas renováveis

