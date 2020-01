Inhotim fecha no dia 25 em homenagem às vítimas de Brumadinho

Em homenagem e respeito às vítimas do rompimento da barragem em Córrego do Feijão, em Brumadinho, o I nstituto Inhotim estará fechado para visitação, no dia 25 de janeiro (sábado). No marco de um ano dessa tragédia, sobretudo, humana, o Inhotim convida todos a estarem presentes, efetivamente, na cidade, para uma programação especial.Apesar de o Instituto não ter sido atingido pelos rejeitos, Brumadinho é a casa do Inhotim. Mais de 70% de seus funcionários são da cidade. “Cinquenta pessoas que trabalham conosco perderam familiares no ocorrido, o que ainda nos sensibiliza bastante”, comenta Raquel Murad, gerente de Recursos Humanos do Inhotim, que lidera um trabalho de acolhimento e acompanhamento psicológico dos colaboradores para a superação do luto.

Para o dia 25, a Arquidiocese de Belo Horizonte preparou uma programação na cidade, a partir das 8h. Às 19h, a Orquestra de Câmara Inhotim fará uma apresentação em frente à Igreja Matriz de Brumadinho. Regidos pelo maestro César Timóteo, os jovens vão tocar um repertório preparado para levar o público à reflexão sobre a vida e transmitir o desejo de esperança, paz, amor e união entre as pessoas.

Haverá também a estreia de “In Memoriam”, composta especialmente para a ocasião por Jônatas Reis, professor da Escola de Música Inhotim. Trata-se de uma peça para cordas e solo de trompete, tocada por Gleisson Queiroz, trompetista de Brumadinho.

Clique aqui para baixar fotos da Orquestra de Câmara Inhotim.

Concerto de Mantras — 26/01

No domingo (26), o Inhotim convida visitantes e moradores de Brumadinho a uma programação imperdível no Instituto. Música e espiritualidade estarão juntas no Inhotim, criando uma atmosfera de positividade. Compondo a programação de homenagens às vítimas do rompimento da barragem, o Instituto realiza um Concerto de Mantras, às 15h30.

Segundo a tradição oriental, mantras são versos ou palavras que, quando pronunciados de forma harmônica, concentrada e repetida, promovem o bem-estar e comando da mente, e têm o poder de cura e purificação. Quando muitas pessoas os entoam juntas, são capazes de gerar uma vibração ainda mais forte.

Aos pés da centenária árvore Tamboril, os cantores mineiros Renato Motha e Patricia Lobato lideram um grupo de dezenas de músicos (base, orquestra e coro), num concerto com uma rica fusão entre a música brasileira contemporânea e os místicos mantras da Índia antiga.

Com 15 álbuns e dois DVDs lançados em palcos do Brasil e do exterior, Renato e Patricia transitam por diferentes gêneros, valorizando e universalizando os sons de Minas e do Brasil. Em 2019, Renato e Patricia lançaram “Amrit”, o quarto álbum de mantras da dupla. Em 2017, o disco duplo “Dois em Pessoa – vol. II”, sobre a obra de Fernando Pessoa, figurou entre os melhores da música brasileira no Japão.

O ingresso é gratuito para visitantes do Inhotim, e moradores de Brumadinho cadastrados no programa Nosso Inhotim não pagam entrada.

Clique aqui para baixar fotos sobre o Concerto de Mantras. E aqui para baixar fotos do Inhotim em alta resolução e com crédito.

Ingressos Inhotim

Inteira: R$ 44

Meia: R$ 22

Quarta-feira (exceto feriados): gratuito

Instituto Inhotim

Rua B, 20 — Brumadinho/MG

www.inhotim.org.br

31 3571-9700 | 31 3194-7300

Informações para imprensa

Izabela Ventura — izabela.ventura@inhotim.org.br

(31) 3194-7328 | 99764-6440