Luzilandia. Publicado em: 10 de janeiro de 2020 - Ás: 23:52 - Categorias: Destaque

Buracos da avenida Porto Alegre causam transtornos com as primeiras chuvas

Por Sousa Neto

LUZILANDIA-PI Com as primeiras chuvas do período de inverno na região à Avenida Porto Alegre não aguenta e abre crateras (buracos) para todo lado.

À Avenida Porto Alegre há mais de quatro anos precisa de uma ação do poder público e isso não aconteceu nem na gestão que passou da ex-prefeita Ema, muito menos na atual do prefeito Ronaldo Gomes e vem só deteriorando-se ano, após ano.

Alguns trechos da avenida com crateras abertas obrigam os condutores de carros e motos fazer manobras arriscadas para poder passar.

Esta avenida é o acesso dos caminhões que trafegam do Maranhão e outros estados da região Meio-Norte do Brasil pela ponte sobre o rio Parnaíba, com destino ao Ceará e outras cidades do Piauí.

A foto de satélite produzida pela produção do Portal, mostra em vermelho o trecho mais destruído da avenida e a tendência é ficar pior, porque o inverno em Luzilândia só esta começando.

