Pioneer inicia o ano com lançamento de Subwoofer

São Paulo, janeiro de 2020 – A Pioneer do Brasil, líder mundial no segmento de som automotivo, apresenta o primeiro lançamento de 2020. O Subwoofer TS-A2000LD2 chega ao mercado com destaque para o seu tamanho compacto, com apenas 67 milímetros de profundidade. O acessório também se diferencia pelo cone robusto e design moderno, reproduzindo graves profundos com energia e agradável sonoridade.