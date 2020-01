Home » Brasil » Mais de 2.300 agricultores participaram da Caravana da UPL sobre proteção e aumento de produtividade da soja

Mais de 2.300 agricultores participaram da Caravana da UPL sobre proteção e aumento de produtividade da soja

Em 50 dias, caravana passou por 65 cidades de 12 estados brasileiros

Mais de 2.300 produtores rurais participaram da Caravana promovida pela UPL, uma das cinco maiores empresas do setor de soluções agrícolas do mundo, para levar conhecimento a agricultores sobre aumento da proteção e da produtividade na soja.

“Nosso objetivo foi apresentar alternativas sustentáveis para assegurar a proteção da lavoura contra o complexo de doenças e, assim, proporcionar maior rentabilidade aos agricultores a partir do uso de defensivos agrícolas voltados para o manejo da resistência, eficazes, modernos e seguros”, explica o gerente de fungicidas da UPL Brasil, Fernando Arantes.

Durante a caravana, produtores rurais e consultores receberam informações sobre os inovadores fungicidas Tridium, que protege o potencial produtivo da soja, e Unizeb Gold, presente na agricultura brasileira há cinco safras, já tendo tratado com sucesso mais de 95 milhões de hectares.

“Tridium, lançamento recente da UPL, é uma solução inovadora. Com esse produto, apostamos no manejo inteligente, protegendo a soja logo a partir do pré-fechamento das entrelinhas, assegurando uma lavoura mais eficiente desde o início, gerando altas produtividades na colheita”, explica Fernando Arantes.

A ação passou por mais de 70 cidades de 12 estados brasileiros e terminou no dia 3 de dezembro, em Erechim (RS). Foram mais de 93 eventos ao longo de 50 dias do trajeto iniciado em Campinas (SP), no dia 14 de outubro. Além de São Paulo e Rio Grande do Sul, o roteiro incluiu municípios de Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Santa Catarina e Tocantins.

A nova UPL é líder na cadeia de produção de alimentos global e, com a aquisição da Arysta LifeScience, torna-se uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo. Com receita de aproximadamente US$ 5 bilhões, a nova UPL está presente em 76 países, com vendas para mais de 130 nações. A empresa conta com mais de 10.800 pessoas em todo o mundo. Com acesso ao mercado global para a cadeia de alimentos e focada em regiões de alto crescimento mundialmente, objetivo da empresa é transformar a agricultura através do propósito OpenAg, uma rede agrícola aberta que alimenta um crescimento sustentável para todos. A nova UPL oferece portfólio integrado de soluções agrícolas patenteadas e pós-patente para diversas culturas, incluindo produtos para proteção de cultivos, soluções biológicas e tratamentos de semente para toda a cadeia agroalimentar. Para mais informações sobre a nova UPL, visite: https://br.uplonline.com/.

