Destaque. Publicado em: 15 de dezembro de 2019 - Ás: 14:17 - Categorias: Brasil

Manejo de resistência é tema de campanha da UPL para agricultores de todo o Brasil

O manejo de resistência é cada vez mais importante para plantações saudáveis e produtivas, especialmente porque, no país, algumas espécies de plantas daninhas criaram resistência ao uso de herbicidas, causando dores de cabeça aos produtores. Pensando nisso, a UPL – uma das cinco maiores empresas do mundo no setor de soluções para a agricultura – criou uma campanha que tem como objetivo ajudar, orientar e informar produtores e demais profissionais do setor agrícola sobre o manejo de resistência e como colocar em prática essa estratégia.

“Plantas daninhas, como a buva, o azevém e o capim amargoso, são comuns em todo o território nacional. E se tornaram resistentes a diversos produtos agrícolas por uma série de fatores, como a aplicação repetitiva de um mesmo defensivo, o uso de doses abaixo do ideal, ou, ainda, a aplicação em condições inapropriadas”, explica o gerente de marketing para herbicidas da UPL Brasil, Ricardo Dias.

Essas práticas incorretas, além de prejudicar o meio ambiente, também colocam em risco lavouras como as de soja, milho, trigo e algodão. A campanha da UPL objetiva conscientizar sobre a importância do manejo correto em mais de 90 cidades dos principais estados com forte produção agrícola no Brasil.

“Levamos aos produtores rurais o entendimento sobre a importância do combate às ervas resistentes, já que as áreas com resistência a herbicidas estão aumentando no país, o que é preocupante do ponto de vista econômico e da sustentabilidade da agricultura”, afirma Dias. “Afinal, a presença de ervas daninhas resistentes pode diminuir a produção em até 80%”.

Para potencializar as ações informativas sobre o manejo de resistência, a UPL escalou o engenheiro agrônomo mais conhecido do país: Fernando Fakri de Assis, o cantor sertanejo Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba. O artista gravou a música-tema da campanha ao lado de colaboradores da UPL.

“É uma grande honra fazer parte dessa campanha maravilhosa. A música sertaneja e o mundo agro têm uma correlação muito grande: envolvem a lavoura, a chuva, a terra. Antes de ser músico, sou agrônomo de formação. Fiquei muito feliz com esse convite e quero contribuir para a proteção dos cultivos e o aumento da produtividade no campo”, relata Sorocaba. As gravações feitas com o cantor estão disponíveis no canal da UPL no YouTube.

Soluções para o campo

Em todo o país, cerca de 15 milhões de hectares – equivalentes a uma Inglaterra ou uma vez e meia a área de Portugal – são tratados com herbicidas da UPL, que tem um dos portfólios mais robustos do mercado agrícola brasileiro. “Temos as soluções para os produtores rurais que optarem por fazer um manejo de resistência eficaz, elevando, assim, a produção”, enfatiza Ricardo Dias.

A UPL oferece produtos potentes contra ervas daninhas, além de oferecer ao mercado opções para a rotatividade de aplicações, evitando a resistência. Entre os destaques da companhia estão os herbicidas Select One Pack, Triclon, Fascinate, Kennox, Sanson Evo e Trunfo. “Somos a solução para um manejo de verdade com resultado campeão”, finaliza Dias.

Para mais informações, acesse: www.manejoderesistencia.com.br.

Sobre a UPL

A nova UPL é líder na cadeia de produção de alimentos global e, com a aquisição da Arysta LifeScience, torna-se uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo. Com receita de aproximadamente US$ 5 bilhões, a nova UPL está presente em 76 países, com vendas para mais de 130 nações. A empresa conta com mais de 10.800 pessoas em todo o mundo. Com acesso ao mercado global para a cadeia de alimentos e focada em regiões de alto crescimento mundialmente, objetivo da empresa é transformar a agricultura através do propósito OpenAg, uma rede agrícola aberta que alimenta um crescimento sustentável para todos. A nova UPL oferece portfólio integrado de soluções agrícolas patenteadas e pós-patente para diversas culturas, incluindo produtos para proteção de cultivos, soluções biológicas e tratamentos de semente para toda a cadeia agroalimentar. Para mais informações sobre a nova UPL, visite: https://br.uplonline.com/.

