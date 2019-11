Home » Destaque » Luzilandense Batista Azevedo defende o Piauí pelo Campeonato do Mundo de Aposentados do Banco do Brasil

26 de outubro de 2019

Por Sousa Neto

O luzilandense Batista Azevedo se encontra em Aracajú, SE, para disputar o Campeonato do Mundo de Aposentados do Banco do Brasil, defendendo o Piauí pela AABB de Teresina.

O campeonato começou nestas duas últimas semanas do mês e termina dia 30 de Outubro.

Batista Azevedo, bancário aposentado é um desportista nato de Luzilândia e com nome em alta para disputar a prefeitura em 2020, pelo PSDB.

