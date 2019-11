Home » Destaque » A hora gloriosa do Brexit

Mundo. Publicado em: 18 de outubro de 2019 - Ás: 20:19 - Categorias: Destaque

A hora gloriosa do Brexit

Por Isidoros Karderinis

Há três anos, com o referendo de 23 de junho de 2016, o povo britânico decidiu com um percentual de quase 52% e com participação de 71,8% a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Esse grande resultado foi, sem dúvida, a primeira grande e dolorosa derrota para a União Européia de bancos e multinacionais, controlada da Alemanha.

No entanto, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que estava programado para 29 de março de 2019, desde que exatamente dois anos antes foi ativado o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que permite que os estados-membros saiam do União, em última análise, isso não aconteceu devido à falta de acordo com o estabelecimento de Bruxelas. E nenhum acordo foi alcançado por causa da intransigência arrogante do conclave de Bruxelas, que tenta humilhar com abundante arrogância a Grã-Bretanha e, portanto, usá-lo como espantalho para outros países que desejam escapar da prisão alemã da União Europeia.

De acordo com declarações do novo primeiro-ministro Boris Johnson, o Brexit acontecerá definitivamente em 31 de outubro de 2019, com ou sem acordo. E isso porque um Brexit irregular é preferível a um mau acordo que obviamente funcionará contra a Grã-Bretanha e o povo britânico. Ao mesmo tempo, esse ato de saída, que libertará a Grã-Bretanha dos grilhões da União Européia, mostra, por um lado, total respeito à vontade do povo britânico e, por outro, entra em conflito com aqueles que tentam de várias maneiras para atrasar ou até cancelar o orgulhoso Brexit.

É mais do que certo que com Brexit não virá o fim do mundo para a Grã-Bretanha, pois isso não aconteceu quando optou por ficar de fora da zona do euro. E, como dizem especialistas eminentes, a economia britânica após um curto período problemático será significativamente fortalecida do ponto de vista competitivo. Portanto, não há dúvida para qualquer um perspicaz observador e analista de que, a médio e longo prazo, a Grã-Bretanha, que recuperará totalmente a capacidade de seguir políticas nacionais em todas as áreas, prosperará fora de um plano antidemocrático e altamente burocrático no qual a Alemanha um papel dominante.

No entanto, os partidários da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia querem essencialmente que a vontade do povo britânico seja anulada e o referendo jogado no lixo, cujo resultado não causou nenhuma crise econômica imediata, como alertavam. Então eles estão constantemente semeando terror, assegurando que as consequências do Brexit sem acordo serão pesadelos e caóticas, muito piores do que as bombas de Adolf Hitler. Então, eles estão falando sobre desenvolvimentos e eventos que irá ameaçar a mesma unidade do país, enormes déficits em alimentos, remédios e combustível que levarão os britânicos a se apressarem como loucos a supermercados, postos de gasolina e farmácias, “blackout” nos portos e aeroportos do país, destruição de empresas britânicas, golpes decisivos nas exportações e no setor financeiro, impactos particularmente negativos na indústria do turismo que transformarão os planos de viagens de milhões de pessoas em um pesadelo de muitos atrasos, cancelamentos e burocracias, etc.

Mas tudo isso logicamente não será o caso, porque o governo responsável de Boris Johnson pelo futuro da economia britânica e do povo britânico, acredito que tomará as medidas apropriadas com ações prudentes e decisivas, elaborando um plano de saída bem coordenado o que minimizará os efeitos negativos do Brexit. Isso também é confirmado pelas declarações feitas em 1 de agosto de 2019 pelo ministro das Finanças da Grã-Bretanha Sajid Javid: “Nossa economia é fundamentalmente forte, para que hoje possamos fazer muitas escolhas. Podemos optar por investir em nossas escolas e hospitais, em nossa polícia fantástica, por exemplo, mas também podemos nos preparar para sair da UE.E, se isso significa sair sem acordo, é exatamente isso que vamos fazer”.

Ao mesmo tempo, o Brexit não terá apenas impactos negativos na Grã-Bretanha, mas também na União Europeia. O Brexit, sem dúvida, ameaça a unidade da união e cria um exemplo de secessão que outros países provavelmente seguirão no futuro (Efeito Dominó), enquanto a falta de contribuição financeira da Grã-Bretanha (cerca de dez bilhões anualmente) afetará significativamente o orçamento da comunidade. Ao mesmo tempo, os principais parceiros comerciais da Grã-Bretanha (Alemanha, França, Holanda, Itália, Espanha e Bélgica) serão significativamente afetados, enquanto a União Européia como um todo deixará de ter a maior parcela do PIB mundial e não será o maior poder comercial internacionalmente, dando sua posição nos EUA e na China.

O golpe para a União Europeia pelo Brexit, e de fato sem acordo, e dada a solidariedade dos EUA que o acompanha e se traduz em um importante acordo comercial privilegiado bilateral da Grã-Bretanha-EUA, é muito mais do que crucial e pode ser fatal para a União Europeia e a Zona do Euro, em um momento em que esta está passando por uma prolongada crise econômica e política, que vem aumentando ultimamente.

Portanto, diante do aumento da concorrência de poder entre as potências mundiais (EUA, China, Rússia, UE), é mais do que óbvio que o governo Donald Trump e o estado profundo dos EUA decidiram restringir a influência alemã na área do campo ocidental e impedir decisivamente a aplicação das vontades alemãs no espaço europeu.

A visão de hoje contra a podre, totalitária e altamente neoliberal União Européia Alemã, que é o experimento mais fracassado de união econômica e política entre diferentes estados-nações da história, pode ser apenas a cooperação igual entre povos europeus livres e países democráticos independentes soberanos de um extremo da Europa para o outro.

Para finalizar, gostaria de observar enfaticamente que quaisquer efeitos negativos a curto prazo do Brexit não podem de modo algum representar um obstáculo intransponível diante da vontade do povo britânico, que foi treinado por muitos séculos com as tradições democráticas e com o preceitos de liberdade e independência, para libertar seu país dos grilhões de ferro da União Européia. Aqueles que, além disso, se alegram com os obstáculos parlamentares e as dificuldades que estão à frente do orgulhoso Brexit ou estão pedindo um segundo referendo para emergir o que desejam, ou seja, chantagear a democracia, precisam saber que o vencedor final será o povo soberano e a decisão que tomaram três anos atrás.

Currículo

Isidoros Karderinis nasceu em Atenas, em 1967. É romancista, poeta e colunista. Ele estudou economia e concluiu estudos de pós-graduação na economia do turismo. Seus artigos foram republicados em jornais, revistas e sites em todo o mundo. Seus poemas foram traduzidos para o inglês, o francês e o espanhol e publicados em revistas literárias e seções literárias de jornais. Ele publicou sete livros de poesia e tres romances. Seus livros foram publicados nos EUA, Grã-Bretanha, Espanha e Itália.

Email: skarderinis@hotmail.gr

Facebook: Karderinis Isidoros

Twitter: isidoros Karderinis

Notícias Relacionadas