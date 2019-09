Home » Brasil » Homem com esposa doente de câncer passa dificuldade e filha pede ajuda

Publicado em: 10 de setembro de 2019

Homem com esposa doente de câncer passa dificuldade e filha pede ajuda

Por Sousa Neto

Homem com esposa doente de câncer em Coronel Fabriciano-MG passa por dificuldades e a filha faz um apelo público para aquisição de uma carroça com animal. O pai precisa trabalhar e gerar renda para sustentar a família.

O caso chegou a redação, pela filha Jordânia através da rede social do portal luzilandiaonlline.

O Sr.Osmar dos Santos Moreira, 52 anos, residente em Coronel Fabriciano-MG, esta vivendo momentos difíceis com a esposa doente de câncer. A mulher antes de ser diagnosticada com câncer nos seios, era quem trabalhava e mantinha a casa, o Sr. Osmar se encontrava desempregado.

Com a esposa doente e para manter a família, o Sr. Osmar precisa comprar uma carroça com animal para trabalhar. Sua filha Jordânia que mora na cidade de Luz-MG, também não pode ajudar o pai e pede em campanha pública, ajuda, para comprar a carroça com animal.

CONTATO : 037996633801 ( Tel e Sap )

CONTA BANCARIA

Para ajudar o Sr. Osmar, os valores serão depositados na conta da filha, Jordânia Paula Moreira, já que ele não possui conta bancária. E para uma total transparência disponibilizamos este documento, provando a filiação de Jordânia com o Sr. Osmar.

