Projeto Circulando Saúde chega a Teresina para oferecer atendimento vascular gratuito à população

Saúde. Publicado em: 5 de agosto de 2019 - Ás: 18:45 - Categorias: Destaque

O Circulando Saúde tem o intuito de diminuir a espera dos atendimentos e tratamentos, informar e orientar a população a respeito das doenças vasculares, formas de prevenção e cuidados. A ação social será realizada na capital piauiense, pela primeira vez, no Hospital Universitário de Teresina, Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, SG 07, s/n – Ininga, no dia 30 de agosto, das 8h às 17h, onde serão oferecidos 250 atendimentos, por meio de senhas, distribuídas a partir da segunda-feira, dia 26, no ambulatório do HU – UFPI.

Com o apoio da FQM Farma, o projeto é promovido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) e envolve a participação direta da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional Piauí (SBACV-PI). De 2018 até agora, o Circulando Saúde já atendeu mais de 3.000 pessoas.

Médicos – angiologistas, cirurgiões vasculares e residentes da especialidade – farão uma triagem das principais doenças venosas e arteriais periféricas e orientarão o público em relação aos perigos de alguns comportamentos de risco. Pacientes com problemas de má circulação nas pernas e pés, varizes, dores, feridas, desconforto e inchaço estão entre o público-alvo. Na ocasião, serão entregues folhetos com informações sobre as doenças vasculares e medicamentos, após avaliação, para quem necessitar. Os médicos também reforçarão a importância de realizar atividades físicas, adotar dieta balanceada, hidratação e controle do nível de açúcar.

“O Circulando Saúde é uma iniciativa da SBACV Nacional com intensa colaboração das Regionais. No primeiro semestre deste ano já passou por Maceió, Rio de Janeiro, São Luís e, em agosto, chegaremos a Teresina (PI). Além da orientação e do atendimento gratuito, a ação pretende alertar a população a respeito das doenças vasculares e da importância de se realizar o tratamento com um especialista em Angiologia ou Cirurgia Vascular”, afirma o presidente da SBACV, Dr. Roberto Sacilotto.

O presidente da Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular – regional Piauí, Dr. Robert Eudes, reconhece a importância do momento de esclarecer, junto à população, as dúvidas sobre patologias vasculares, além de reduzir a espera para quem aguarda por uma consulta com o especialista. “Agradeço à SBACV pela oportunidade de trazer o Circulando Saúde, ação social já consagrada por onde passa, para o nosso estado. Agradeço ainda aos Cirurgiões Vasculares do Piauí pelo comprometimento e apoio nesta ação”, declara.

Mutirão do Hospital Universitário de Teresina – Piauí

Data: 30 de agosto de 2019

Horário: das 8 às 17 horas

Local: Ambulatório – Hospital Universitário de Teresina

Endereço: Campus Universitário Ministro Petrônio Portela, SG 07, s/n – Ininga

Informações no hospital: (86) 3228-5248

Sobre a SBACV

Fundada em 1952, a SBACV promove a educação continuada dos especialistas na área e é responsável pela concessão de título de especialista em Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular. A entidade reúne aproximadamente 3 mil especialistas. A SBACV também realiza ações de esclarecimento da população sobre as principais doenças vasculares, tais como varizes, trombose venosa profunda (formação de coágulos dentro das veias), prevenção ao AVC e doença arterial periférica (estreitamento das artérias que alimentam pernas e braços levando à diminuição da circulação), entre outros. Mais informações:www.sbacv.org.br.

Sobre a FQM Farma

A FQM Farma é uma indústria farmacêutica especializada em medicamentos vendidos sob prescrição médica. Sua linha de produtos está presente em farmácias de todos os Estados do Brasil. A fábrica está localizada no Rio de Janeiro e possui a certificação de boas práticas, emitida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A sua missão é promover a saúde e o bem-estar, colocando à disposição da classe médica e de profissionais da saúde, soluções terapêuticas modernas que contribuam para a melhoria da qualidade de vida.

