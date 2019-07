Home » Destaque » Truques para eliminar ácaros e prevenir alergias

Publicado em: 22 de julho de 2019

Truques para eliminar ácaros e prevenir alergias

Estamos enfrentando o inverno no Brasil, e neste período os ácaros estão por toda a parte. Afinal de contas, você sabe o que é um ácaro? É um ser microscópico onde que são facilmente encontrados em sua cama, armário, roupas, carpetes e muito mais. O ácaro adora um local quente e úmido. Não é a toa que muitas vezes nosso nariz coça, os olhos enchem de lágrimas, e tudo isso é devido aos ácaros. Você sabia que eles fazem parte da família das aranhas? Vamos ver neste artigo como eliminar os ácaros e prevenir as alergias que são tão ruins em nosso dia a dia.

Primeira dica – troque os panos de prato

A dona de casa sabe muito bem da importância dos panos de prato, mas, se não houver cuidado com os mesmos, poderão ser prejudiciais para a sua saúde. Nunca os deixe embolados e nem molhados. O ideal é ter dois panos de prato – um para secar as louças, e troque-os uma vez por semana. Após o uso dos panos, deixe-os secar no varal.

Segunda dica – cuidado com as toalhas de rosto e de banho

No banheiro, todo cuidado deve ser tomado também. Uma atitude sensata é trocar as toalhas com frequência. Nunca as deixe emboladas – deixa-las estendidas é uma boa ideia. Evite fungos, bactérias e até micro-organismos. O Black Friday nos oferece excelentes descontos, então devemos aproveitá-los a fim de ter bons produtos por preços baixos.

Terceira dica – evite resíduos na sala

Os ácaros adoram um bom tapete ou carpete, portanto, faça a limpeza dos mesmos com frequência. Se você tem animais, ou costuma lanchar na sala, os resíduos se acumulam, daí a necessidade de mantê-los com a melhor higienização possível.

Quarta dica – todo cuidado é pouco em seu quarto

Todo cuidado é pouco em seu quarto, portanto, os travesseiros, lençóis, fronhas, colchões e cobertores, merecem uma atenção mais do que especial. O ideal é trocá-los também com certa frequência, pois, são locais que os ácaros adoram e as alergias surgem facilmente. Lave sua roupa de cama com água quente uma vez por semana é uma dica essencial. Outra dica: deixe as roupas de cama no sol todos os dias – uma hora é um tempo legal para isso.

Quinta dica – deixe sua casa mais arejada e use o aspirador de pó

Abra as janelas e terá uma casa mais arejada! Usar um bom aspirador de pó é uma boa sim. Compre no Black Friday uma marca de sua confiança, e passe nos colchões, sofás, tapetes, etc. A limpeza é essencial para qualquer pessoa, não mesmo – se sua casa for bem limpinha, estará se protegendo dos ácaros e terá menos problemas alérgicos.

Fonte: Latin Words

