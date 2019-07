Home » Destaque » 99 abre cadastro para motoristas em Parnaíba

Publicado em: 15 de julho de 2019 - Ás: 19:46 - Categorias: Destaque

99 abre cadastro para motoristas em Parnaíba

A 99 – empresa brasileira de transporte urbano que integra a companhia global DiDi Chuxing – está cadastrando motoristas 99Pop (modalidade de carros particulares da empresa) em Parnaíba. A iniciativa possibilita a geração de renda para os condutores e oferece uma opção de transporte com excelência e preço justo para um número cada vez maior de pessoas no Piauí.

O aplicativo de mobilidade, que já opera em mais de 1 mil cidades brasileiras, chega na cidade de Parnaíba para ampliar a oferta de transporte rápido, seguro e com preços menores no Piauí.

Para os motoristas, a 99 oferece tarifas especiais e o pagamento do valor da corrida em até 48 horas por meio do Cartão 99. Além disso, o aplicativo investe ainda em diversos recursos de segurança e treinamentos para motoristas.

Como fazer o cadastro

Para realizar o cadastro, é necessário que o motorista inclua em sua CNH o EAR (Exerce Atividade Remunerada) e tenha um carro com quatro portas e data de fabricação a partir de 2010. A 99 também oferece cursos online de preparação, com orientações sobre como aumentar os ganhos, dicas de segurança e de como tratar os passageiros. Os interessados podem iniciar o cadastro no site da 99 ( http://99app.com/ ) ou no aplicativo “99 para Motorista”, disponível na Google Play, para smartphones com sistema Android, ou na App Store, para aparelhos iOS. A empresa conta, também, com um endereço online completo com dicas e orientações:https://99app.com/requisitosparaser99/

