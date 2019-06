Home » Baixo Médio Maranhense » Vice prefeita de Santa Quitéria, Ana Claudia Costa, lança com a AMT, programa “Vamos Juntas”

Destaque. Publicado em: 22 de junho de 2019 - Ás: 17:03 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Vice prefeita de Santa Quitéria, Ana Claudia Costa, lança com a AMT, programa “Vamos Juntas”

Por Sousa Neto

SÃO LUIZ – MA Aconteceu nesta sexta-feira (21) o Encontro Estadual da AMT Maranhão, na Assembleia Legislativa para lançar a campanha “Vamos Juntas Ocupar a Política”.

À AMT- Ação da Mulher Trabalhista, do Partido político PDT, através da AMT-Maranhão, lançaram o programa “Vamos Juntas Ocupar a Política” um ano antes do ano eleitoral de 2020, com o objetivo de atrair a mulher maranhense para política, se candidatando a cargos públicos, como vereadora e prefeita.

Dentre as mulheres que já são políticas e integra à AMT, Ana Claudia Costa, vice-prefeita de Santa Quiteria-MA, esteve também com a AMT lançando este programa, que fortalece a participação da mulher na politica, e convida a todas que já realiza algum ativismo político em suas cidades, localidades, para juntar-se à AMT-Maranhão.

Notícias Relacionadas