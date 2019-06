Home » Destaque » Mato invadindo estrada, perigo constante, possíveis acidentes, entre Luzilândia e Joaquim Pires

Luzilandia. Publicado em: 18 de junho de 2019 - Ás: 13:45 - Categorias: Destaque

Mato invadindo estrada, perigo constante, possíveis acidentes, entre Luzilândia e Joaquim Pires

Por Sousa Neto

O período chuvoso aqui no norte do Piauí foi bastante generoso, e a vegetação cresceu para todo lado, principalmente nas laterais de nossas rodovias estaduais entre municípios.

A PI 112 entre Luzilândia e Joaquim Pires, além de animais na pista, muitos buracos em alguns trechos, o mato avança estreitando a pista de rolamento tornando um risco imediato a possíveis acidentes.

Como a estrada é uma PI, o governo do estado tem a responsabilidade pela manutenção o que não impede também os prefeitos de ambas as cidades, solicitarem do governo, o roço da estrada, de forma conjunta, gerando renda para muitas pessoas da região.

As imagens abaixo mostram o total abandono e desinteresse do poder público com este cuidado.

Neste trecho entre Luzilândia – PI e Joaquim Pires – PI o mato avançou e não se ver mais o acostamento da estrada

Fotos: Sousa Neto

