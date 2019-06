Home » Destaque » Ex-deputado piauiense não quer desocupar apartamento funcional em Brasilia

Publicado em: 3 de junho de 2019

Ex-deputado piauiense não quer desocupar apartamento funcional em Brasilia

O ex- dep. Paes Landim, muito conhecido dos luzilandenses, votado aqui em diversas eleições e amigo das famílias politicas dominantes daqui, protagonizou um papelão, que só trás vergonha ao Piaui.

Acostumado viver as custas do povo, incluindo moradia, o deputado não quer sair do apartamento funcional, destinado aos deputados com mandato, morar em Brasília.

Segundo a EPOCA, matéria de Guilherme Amado, o ex-deputado terminou seu mandato no fim do ano passado e se recusa desocupar o apartamento funcional da Câmara.

O dep. Dr. Jaziel do Ceará é quem deve ocupar o apartamento, mais o dep, Paes Landim não sai.

O 4º secretário da câmara dep. André Fufuca do Maranhão é o responsável pelos apartamentos funcionais que abriga os deputados e depois das diversas cobranças do deputado cearense, ainda não conseguiu resolver este problema do deputado piauiense que se apropriou de um bem da União, como se fosse dele.

Da redação / Sousa Neto

Fonte: ÉPOCA (31/05/19)

