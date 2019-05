Home » Baixo Médio Maranhense » Populares protocolaram pedido de Impeachment contra prefeito Alberto Rocha

Destaque. Publicado em: 11 de maio de 2019 - Ás: 15:40 - Categorias: Baixo Médio Maranhense

Populares protocolaram pedido de Impeachment contra prefeito Alberto Rocha

Por Sousa Neto

SANTA QUITÉRIA-MA Quase três anos depois da eleição que derrubou o todo poderoso ex-prefeito Manin, pelo povo quiteriense, que, escolheu um novato da politica, Alberto Rocha, elegendo prefeito, agregando esperança de dias melhores naquele primeiro momento, mais só decepcionou e cansado desta administração que não correspondeu aos anseios do povo, foi protocolado na câmara de vereadores um pedido de impeachment contra o Prefeito Alberto Rocha.

Amparado na Lei 1079 de 10 de Abril de 1950, mais conhecida como lei do Impeachment, os cidadãos quiterirenses ANTONIO LOURENCIO DE SOUSA SANTOS, DEUSIMAR ALVES DE ARAÚJO SILVA e LUIZ EUZENIO DE LIMA, apresentaram DENÚNCIA e pedido de IMPEACHMENT contra o prefeito municipal NORBERTO MOREIRA ROCHA, conhecido por, ALBERTO ROCHA.

O prefeito Alberto Rocha, é alvo de investigação, denúncias, tanto por vereadores, como por representantes MP-Ministério Público Estadual e Federal; processos, investigativos da Policia Federal e agora esta iniciativa popular protocolado na câmera de vereadores na sessão de quinta-feira (9).

Um calhamaço de robustas denúncias, como contratação de empresas fantasmas, lavagem de dinheiro, licitações fraudulentas, desvio de recursos, saques indevidos, superfaturamentos de notas, atraso salarial, perseguição de servidores, serviços básicos sem funcionamento, postos de saúde sem atendimento à população, escolas sucateadas, merenda escolar precária, pontes e estradas vicinais abandonadas, transporte escolar irregular, entre outros, citados pela denúncia ao portal.

Na próxima quinta, (16) manifestações populares para reforçar o pedido de cassação do prefeito Alberto Rocha estão sendo organizadas.

Segundo um dos autores do pedido de cassação Luiz Euzébio de Lima, disse: em toda a história do nosso município ainda não tivemos registro de uma administração mais cruel e desrespeitosa com o povo quiteriense como esta.

Notícias Relacionadas