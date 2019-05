Home » Polícia » URGENTE: LUZILANDENSE AMEAÇADA DE MORTE POR NÃO ACEITAR NAMORAR COM UM HOMEM

URGENTE: LUZILANDENSE AMEAÇADA DE MORTE POR NÃO ACEITAR NAMORAR COM UM HOMEM

A luzilandense residente em Esperantina-PI, Doricélia Carvalho, 44 anos, divorciada, sofreu tentativa de homicídio, teve sua pagina de facebook hackeado, foi feito montagem com suas fotos, sem autorização dela, e ameaçada de morte, por um homem conhecido por Antonio Carlos, motivo: ela se recusou namorar com ele, e, ele não aceita.

Doricélia é prima do secretário de Meio Ambiente da prefeitura de Luzilândia, Cajuru, prima do vereador luzilandense Deusimar e se encontra escondida, com medo deste homem assassinar ela.

Segundo a denúncia que recebemos em nossa redação, este homem disse: que se ela não ficar com ele, mata ela. Se ela denunciar ele, mata ela também.

Doricélia esta apavorada e após colocar o caso na mão de um advogado, pediu para o advogado não fazer nada com medo das ameaças dele. E também se recusou denunciar o caso na delegacia da mulher. Doricélia segue escondida em local desconhecido para não morrer.

Veja abaixo montagem feita sem autorização de Doricélia pelo homem na foto ao lado dela e publicada na rede social (facebook) dele.

Doricélia ligou pedindo para tirar as fotos e montagens , pois estava denegrindo a imagem dela e ele não atendeu, disse a denúncia, a redação do portal

Atualização 16-05-2019

Nove dias depois desta postagem, nenhuma providencia foi tomada e o uso de imagens sem autorização da vitima continua na rede social do perfil citado. Veja no link abaixo:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100032923760817

Da Redação

