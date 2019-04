Home » Destaque » Prefeito Genival Bezerra e vereadores distribui peixes (semana santa)

Publicado em: 18 de abril de 2019 - Ás: 02:37 - Categorias: Destaque

Prefeito Genival Bezerra e vereadores distribui peixes (semana santa)

Por Sousa Neto

Joaquim Pires-PI O peixe é um dos símbolos da fé cristã, e é também um alimento que não pode faltar na mesa dos cristãos neste período de semana santa.

Aqui em Joaquim Pires, o prefeito Genival Bezerra, ao lado dos vereadores Geraldo Farias, vereador Chaguinha, vereador Edy, vereador Madeira, e servidores públicos, entregaram em frente ao Cras, na manhã de quarta-feira (17) muitos peixes para as famílias do município.

A produção do portal Luzilandiaonline, chegou cedo para acompanhar de perto, a captura dos peixes em tanques escavados (foto)

Registramos no povoado Jacaré (foto) cerca de 20 km da sede do município, a captura de peixes do piscicultor, vereador Zé Bezim.

Outro vereador que esteve no Jacaré para adquirir peixes e distribuir ao povo joaquim-pirense, foi o vereador Geraldo Farias.

Em seguida retornamos a sede do município para aguardar o início da distribuição dos peixes em frente ao Cras, que começou após o pronunciamento do prefeito Genival Bezerra.

Genival Bezerra destacou a importância desta ação que sempre realizou como gestor do município. Este ano (2019) será distribuído cinco toneladas de peixes na cidade e comunidades da zona rural, em parceria com o governo do estado e a prefeitura. Uma iniciativa que além de alimenta bem, gera renda para os piscicultores e pescadores Joaquim-pirense.

Duas filas se formaram na lateral de um caminhão carregado de peixes e através de um sistema de senhas, as pessoas cadastradas, recebiam o peixe.

Fotos: Sousa Neto

Notícias Relacionadas