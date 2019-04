Completando 30 anos juntos, Conrado lança ‘Sonhar Contigo’ para celebrar romance com Andréa Sorvetão

Nesta sexta (12), o cantor Conrado, 48, estará lançando ‘Sonhar Contigo’, uma regravação inspirada em seu casamento com a apresentadora e atriz Andréa Sorvetão. O casal começou o relacionamento em rede nacional, na época o cantor passou a frequentar os palcos de diversos programas, entre eles o “Xou da Xuxa”, que marcou sua vida para sempre. Foi na atração da “Rainha dos Baixinhos” que Conrado conheceu a então paquita Andréa Sorvetão.

O tempo voa! O amor de Conrado e Andréa Sorvetão, na época com 18 e 15 anos, respectivamente, começou com a bênção dos fãs, o apadrinhamento da mídia e – quem diria! – já dura 30 anos. Da união nasceram duas meninas lindas, Giovanna, hoje com 21 anos e Maria Eduarda, de 12.

A música acompanha um clipe que além de ser diferente por revelar grandes lembranças do casal teve uma mega produção assinada pela R3 Produções Artísticas com direção de vídeo de Izaqueu Borges, produção musical do Maestro Jefferson Luiz de Andrade.

Atualmente morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o artista segue cumprindo agenda pelo país, arrastando multidão por onde passa com shows intimistas repleto das suas canções que marcaram época, mantendo sempre os fãs atualizados com registros de seus momentos em família nas redes sociais.

A música ‘Sonhar Contigo’ estará disponível no YouTube e nas plataformas digitais: Spotify, Deezer e iTunes.