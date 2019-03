Home » Destaque » 40 Anos depois descobriram que ele era inocente, veja a reação dele!

Publicado em: 1 de março de 2019

40 Anos depois descobriram que ele era inocente, veja a reação dele!

Muitas pessoas vão presas regularmente por diversos tipos de delitos. Más já imaginou você acabar sendo preso por estar no local errado e na hora errado ou acabar sendo preso por ter feito uma brincadeira de mau gosto? Foi exatamente isso que ocorreu com essas pessoas. Vem comigo que hoje você vai ver a reação de pessoas ao serem declaradas inocentes após pagarem suas penas.

KWAME AJAMU

No ano de 1975 três jovens foram responsabilizados e condenados pelo homicídio do empresário Harry Franks nos Estados Unidos. Os três garotos que na época tinham idades entre 17 e 20 anos foram sentenciados a pena de morte e anos mais tarde as penas foram trocadas por prisão perpétua, Ajamu tinha 17 anos e ficou preso por cerca de 39 anos por ter supostamente participado de um homicídio junto de seu irmão e um amigo. Anos mais tarde, ocorreu, uma reviravolta, pois a testemunha que ajudou a sentenciar os três garotos decidiu mudar sua versão no depoimento, contando que na época do ocorrido ele tinha 13 anos de idade e havia sido coagido pela policia a mentir para que os jovens fossem acusados. Veja a reação de Ajamu após ser declarado inocente pela juíza Pamela Barker, nesse momento a juíza foi até ele e deu um abraço o homem não conteve a emoção e as lagrimas tomaram conta de seu rosto. Ajamu, seu irmão e seu amigo receberam cerca de quase 1 milhão de dólares cada por terem sido acusado injustamente.

BRIAN BANKS

Um jovem promissor jogador de futebol americano que teve esse sonho arrancado após uma garota acusa-lo de ter sequestrado e abusado dela dentro de uma escola, Banks foi preso aos dezessete anos de idade, a garota processou o Distrito escolar de Long Beach alegando que a falta de segurança no local proporcionou um ambiente inseguro, nesse processo ela lucrou mais de 1 milhão de dólares após aceitar um acordo, já Brian ficou preso durante 5 anos e 2 meses, até que a mulher que o acusou decidiu mudar sua declaração afirmando que havia inventado toda a história do estupro e que o jovem era inocente. E foi no momento em que o juiz o declarava inocente das acusações que Brian expressava sua reação de felicidade por estar se livrando de um pesadelo ao qual ele nunca deveria ter feito parte.

DAVID ROBINSON

Este homem também foi condenado a pagar por um crime ao qual ele não cometeu. David foi preso por tirar a vida da de Sheila Box no ano de 2000, ela foi baleada diversas vezes após deixar um bar, com ela havia 300 dólares e alguns cheques, a policia acreditava que o culpado fosse David pelo fato dele ter problemas com drogas e também porque uma suposta testemunha viu todo o ocorrido e relatou em depoimento a policia. Mais tarde a testemunha que era um informante da policia contou que teria sido coagido a testemunhar contra David, nesse período de 18 anos que o homem ficou preso um traficante acabou confessando o crime pelo qual David havia sido sentenciado. Veja a reação dele ao reencontrar a família depois de ser declarado inocente. David não segurou as lagrimas de felicidade por ser novamente um homem livre.

DANIEL VILLEGAS

Este homem tinha apenas 16 anos quando foi condenado pelo assassinato de outros dois jovens no ano de 1993 em El Paso. Após ele fazer algumas piadas dizendo que ele quem havia cometido os assassinatos, a policia chegou até ele onde ele conta que foi obrigado a confessar um tiroteio que ele não teve participação. Durante as declarações de seu advogado ele argumentou que a policia e os promotores ignoraram provas que apontavam para outro suspeito no tiroteio. E que Daniel havia apenas contado uma piada de mau gosto e por isso estava nessa situação. O caso de Daniel passou por três julgamentos e durou cerca de 25 anos, nesse período ele ficou preso injustamente por um crime que não havia cometido, em 2018 ocorreu o terceiro julgamento de Daniel, veja o momento exato que o Juiz o declara inocente de todas as acusações, ele que já estava em pé com a ajuda de advogados não aguentou e se debruçou em cima da mesa chorando bastante.

Fonte: Mais Curiosidades

