Abertura do ano legislativo de Joaquim Pires-PI (2019)

Por Sousa Neto

Joaquim Pires — PI A sessão de abertura do ano legislativo, da câmara de vereadores, foi aberto segunda-feira (25) dando início ao biênio 2019 – 2020, com o novo presidente, vereador, Zé Benzim eleito em 01 de janeiro.

A sessão de reabertura dos trabalhos legislativos começou por volta das 19:30 hs com a mensagem do prefeito Genival Bezerra.

O prefeito Genival Bezerra, destacou diversas ações realizadas em dois anos de governo, entre elas, a recuperação do equilíbrio financeiro que, pois, em dia as finanças do município; responsabilidade fiscal com a prestação de conta; captação de recursos extras, aplicados em diversas áreas, principalmente na saúde, reativando vários setores; revitalização de praças; reforma de prédios públicos; limpeza pública; recuperação de calçamentos; recuperação e construção de estradas vicinais; perfuração de 18 poços na zona rural; construção de duas pontes de concreto; incentivo a piscicultura, hortas comunitárias; valorização do esporte e lazer; sistema de monitoramento para auxiliar na segurança pública; climatização de escolas; adesão ao selo UNICEF; pagamentos dos servidores em dia entre outras ações.

Em seguida se pronunciaram os vereadores, Jackson, vereador Fco. Cardoso, vereador Geraldo Farias, vereador Domingos Madeira e Edy Fontenele.

O vereador Geraldo Farias, destacou a reforma do seu gabinete e reafirma sua posição firme e definida como parlamentar do legislativo joaquim-pirense à atuar neste biênio que começa.

Zé Benzim, presidente da câmara, encerra, convidando a todos para um coquetel e a próxima sessão (dia) 11 de março.

