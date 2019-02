Home » Destaque » Presidente Zé Benzim convida para abertura do ano legislativo de Joaquim Pires-PI, dia 25 de Fervereiro

Política. Publicado em: 22 de fevereiro de 2019 - Ás: 10:32 - Categorias: Destaque

Por Sousa Neto

JOAQUIM PIRES — PI O legislativo joaquim-pirense volta às atividades dia 25, segunda-feira, com a abertura do ano legislativo, às 19 horas no plenário da câmara de vereadores.

O novo presidente da casa, vereador Zé Benzim, eleito dia 01 de janeiro, conversou com a reportagem do portal, e falou da expectativa do início dos trabalhos para o biênio 2019 – 2020.

Uma das prioridades é à atualização do regimento interno que já se encontra em fase de finalização, aguardando à aprovação dos vereadores.

Para começar bem e oferecer melhores condições de trabalho aos vereadores, o presidente Zé Benzim, adquiriu novas cadeiras, sistema de som, reforma do plenário, da presidência e gabinetes, entre outras melhorias.

Segunda-feira (25) o ano legislativo tem início com a presença do prefeito Genival Bezerra que dará sua mensagem a casa legislativa e a todos os munícipes Joaquimpirenses.