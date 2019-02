Home » Destaque » Bancário aposentado promove sopa comunitária

Luzilandia. Publicado em: 22 de fevereiro de 2019 - Ás: 16:14 - Categorias: Destaque

Bancário aposentado promove sopa comunitária

Por Sousa Neto

Sexta-feira em Luzilândia é um dia bem movimentado. O pessoal da zona rural vem fazer compras; resolver negócios nos bancos; tem feira da agricultura familiar na praça J.J. Filho e no mercado público, já há alguns anos o bancário aposentado Batista Azevedo promove uma sopa comunitária.

Pessoa carente, alguns que vive na rua, outros nem tanto, da zona rural, tem sempre às sextas-feiras uma sopa de boa qualidade nutricional grátis.

A iniciativa que gera renda para mulheres que vendem comida no mercado público, e alimenta bem, começou com Batista Azevedo, acompanhado de alguns amigos, como o Líder Rider, e vem só aumentando a cada ano.

Batista Azevedo, bancário aposentado, é um dos nomes cotados para disputar a sucessão municipal em 2020, contando com vários apoiadores e simpatizantes que espontaneamente declaram isso.

A reportagem do portal conversou com algumas pessoas, que ver com bons olhos, o nome de Batista Azevedo, já que, segundo eles, Luzilândia, elegendo qualquer um dos futuros candidatos da oposição ou situação, será apenas a continuação da velha forma de administrar a prefeitura d’aqui e nada vai mudar. Sendo assim: Batista Azevedo aparece no cenário como a melhor opção.