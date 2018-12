Home » Destaque » Homens armados roubam a GCELL em Joaquim Pires-PI

Publicado em: 29 de dezembro de 2018 - Ás: 17:43 - Categorias: Destaque

Joaquim Pires-PI Três dias depois do aniversário da GCELL, dia 25, a loja de celular e acessórios do empresário Godofredo, dois ladrões, invadiram o estabelecimento comercial com arma de fogo, e roubaram diversos celulares.

O roubo aconteceu na tarde do dia 28, dia do aniversário da cidade, por volta das 16 horas. Dois homens de moto preta, modelo titan, sem placa, de jaqueta, capacete, magros, moreno e aparentando ter entre 18 e 20 anos adentrou a loja, e com arma de fogo efetuou o roubo. Segundo o proprietário da loja ameaçavam o tempo todo disparar arma. Fora minutos de puro terror.

Posto em rede social um prêmio de R$ 1 000,00 reais por informações que leve aos ladrões. Já tem pistas sobre os ladrões.

