Dia do Evangelho em Joaquim Pires-PI com Geraldo e Farias e Daniel e Samuel.

Por Sousa Neto

Joaquim Pires — PI A segunda edição do dia do Evangelho, lotou o espaço público em frente a prefeitura e movimentou a cidade.

O dia do evangelho nasceu a partir de um projeto do vereador Geraldo Farias (PTB) em 2017, que fixou o dia 27 de dezembro, dia oficial do evangelho em JP. O vereador Geraldo, além de vereador é cantor “gospel” e forma com o irmão, a dupla, Geraldo e Farias.

Este evento começa com o Pr. Chagas Cruz, anfitrião, e em seguida, o pronunciamento do prefeito Genival Bezerra (PT) que destacou realizações dos seus dois primeiros anos de governo, em meio a crise que o país vive.

Na sequência, a pregação com o Pr. Serafim Sobrinho, rendeu diversas convenções. Logo depois, a dupla “gospel”, Geraldo e Farias abre o momento do louvor, para a dupla principal (Daniel e Samuel) de Anápolis-GO.

Veja imagens da 2.ª edição do Dia do Evangelho em Joaquim Pires (2018) feita pela produção do Portal LuzilandiaOnline.

