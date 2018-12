Home » Destaque » Grande Bingão de Natal do Zé Carrapo, 2018

Por Sousa Neto

Murici dos Portelas — PI O tradicional bingão de natal organizado pela grande liderança popular da região, Zé Carrapo, este ano na sua 10.ª edição, premiou muita gente, com prêmios de R$ 500,00 até R$ 3.000,00. Além de prêmios direcionados à atividades esportivas que aconteceram neste fim de semana.

O bingão de natal, aconteceu na praça de eventos da cidade e uma multidão lotou o espaço público para tentar a sorte.

Enquanto o bingão não começa, o povo se diverte ao som de squemas musicais da região; bebidas e comidas diversas podem ser compradas com vendedores ambulantes, movimentando assim a economia local.

A atração musical e principal do evento é do cantor brega Chico Brito, seguido depois pelo Mailson do Arrocha, todos de Luzilândia-PI.

O Bingão Estrela da Sorte, empresa da região, foi responsável pela condução do bingo e fez a alegria de muita gente, principalmente do ganhador, do prêmio principal de R$ 3.000,00 entregue por Zé Carrapo.

Veja imagens da 10ª edição do Bingão de Natal de Murici dos Portelas, organizado por Zé Carrapo.

