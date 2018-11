Home » Destaque » Juri popular condena e juiz mantem em liberdade o réu Delmir Elias da Silva, assassino de Francisco Cordeiro da Silva (Jr.)

Por Sousa Neto

Após 17 anos do assassinato de Francisco Cordeiro da Siva, (O Junior) ocorrido no dia 03 de dezembro de 2001. O caso foi a juri popular nesta terça-feira, (20) contra o réu, policial militar, Delmir Elias da Silva.

A ação penal proposta pelo MP — Ministério Público, da comarca de Luzilândia pelo crime de homicídio qualificado contra Francisco Cordeiro da Silva, (com 20 anos na época que o fato ocorreu); crime cometido pelo réu confesso, policial militar, Delmir Elias da Silva, finalmente, após quase 20 anos foi a juri popular.

O julgamento começou pela manhã sendo ouvido as testemunhas de defesa e acusação, finalizando com o depoimento do réu, que confessa o crime. A tarde, é formado por votação o “Conselho de Sentença e Jurados” e em seguida as alegações finais da defesa e acusação.

Já no final da tarde, o Juiz Dr. Tiago, da comarca de Luzilândia ler a sentença, iniciando pela decisão do “Juri Popular”.

O juri popular, decidiu pela condenação do réu, policial militar, Delmir Elias da Silva em 14 anos e 3 meses de reclusão, sem atenuante, já que se trata de crime qualificado, esta foi a decisão da sociedade luzilandense, que em seguida foi contrariada pelo Juiz Dr. Tiago que, alegando privilégios do réu, decide diminui sua pena para 9 anos e 4 meses de reclusão.

Logo depois, o juiz Dr. Tiago, invoca uma jurisprudência do STF e na sequência concede ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sua justificativa para isso, o réu esta livre por grande parte destes 17 anos, e que não existe segundo o juiz nenhum motivo para sua prisão. Finalizando, o juiz Dr. Tiago, aplica ao réu a proibição de portar arma de fogo.

Quanto ao cargo público de policial, o MP não pediu, a perda do cargo, e assim sendo, o juiz Dr. Tiago, mantêm Delmir Elias da Silva no cargo de policial militar do estado do Piauí, que segue em liberdade para recorrer.

A produção do portal Luzilandiaonline, solicitou do juiz a permissão para fazer imagens do réu e foi negado. A sociedade luzilandense fica impedido de conhecer o réu que executor, sem da chance de defesa ao luzilandense, Francisco Cordeiro da Silva.

