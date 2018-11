Home » Brasil » VI Encontro dos Projetos de Pesca e Aquicultura Apoiados pela Codevasf no Norte do Piauí

Publicado em: 13 de novembro de 2018

VI Encontro dos Projetos de Pesca e Aquicultura Apoiados pela Codevasf no Norte do Piauí

O VI Encontro dos Projetos de Pesca e Aquicultura Apoiados pela Codevasf no Norte do Piauí que será no dia 28 de novembro de 2018, em Parnaíba-Piauí no auditório da Universidade Federal do Piauí.

O público será composto por marisqueiras, pescadores, catadores de caranguejos, piscicultores, produtores rurais, professores, estudantes, representantes de órgãos públicos, pesquisadores, técnicos de empresas públicas e privadas, presidentes de associações, colônias de pescadores e fornecedores de insumos.

O VI Encontro é organizado pela Codevasf 7ª SR, e tem o apoio de instituições e órgãos federais, estaduais, municipais e fornecedores de insumos. Esse evento possibilita que o público beneficiado mostre por meio de apresentações e relatos, suas experiências diárias no desenvolvimento dos projetos da pesca de mariscos, do cultivo de peixes e da agricultura.

Nesse sentido, ocorrerá uma troca de conhecimento, integração e interação entre os projetos, os órgãos públicos e os representantes dos insumos, possibilitando que os beneficiados conheçam mais sobre as atividades desenvolvidas no dia a dia de cada projeto/produtor e sua organização, além dos programas públicos, ações de apoio e as atualidades da cadeia produtiva.

