Manifestação em Magalhães de Almeida pede: Fora Neto, Fora Tadeu… E apelo a justiça!

Por Sousa Neto

Com (faixas) escrito: “Fora Neto, Fora Tadeu, Fora ladrões” uma considerável massa humana saiu as ruas de Magalhães de Almeida-MA, ontem, domingo, (04) manifestar contra os políticos da atual gestão.

Localizada no baixo parnaíba maranhense, Magalhães de Almeida, distante da capital São Luiz, 403 km, há décadas é governado por um grupo político liderado pelo ex-prefeito Neto Carvalho que expandiu seu leque de atuação, elegendo na cidade vizinha de São Bernardo, seu filho Dr. João Igor, em 2016.

Magalhães de Almeida, vive o mesmo drama de toda cidade pequena do interior do Maranhão que é a posse e controle da realidade socio-econômico onde o povo fica permanentemente refém de grupos políticos. Esta forma perversa de administrar não se sustenta por muito tempo e mais cedo ou mais tarde o povo se revolta.

Ontem a noite, domingo, (04) o povo saiu as ruas com faixas escritas:”Fora Neto, Fora Tadeu, Fora ladrões” o que deixa bem claro o descontentamento com os políticos atuais que administram a cidade. O Neto na faixa é o ex-prefeito Neto Carvalho e líder politico da região e o Tadeu, é o atual prefeito de Magalhães de Almeida.

Segundo a página SB NEWS, o povo pede para a gestão de Magalhães entregar para o governo do estado o Hospital, já que, o município não tem condições de administrar e quem sofre com esta situação é o povo. Reivindica também que o prefeito pague 3 meses de salários atrasados dos servidores e apelam para a Justiça intervir.

