Publicado em: 18 de outubro de 2018 - Ás: 15:55 - Categorias: Destaque

Meio Ambiente – Cobras

CINCO COBRAS GIGANTES CAPTURAS (PARTE 4)

Com toda certeza ninguém deseja cruzar o caminho com as famosas anacondas que foram até mesmo representadas no cinema, mas imagine se as cobras crescessem tanto igual no filme, algumas pessoas registraram imagens de cobras que realmente tinham tamanhos inacreditáveis (veja no vídeo abaixo). E pensando nisso deixo a seguinte pergunta: O que você faria se topasse com uma cobra que mede cerca de 5 metros de comprimento?

Ou imagine você ir até a garagem e escutar um barulho estranho dentro do capô e dessa vez não é o motor do seu carro! São essas situações que assim vai ver hoje aqui no, Mais Curiosidades.

5 COBRAS GIGANTES CAPTURAS (PARTE 4)

PÍTON NO CARRO

No ano de 2012 a britânica Marlene e seu marido Leon decidiram fazer uma viagem a um lugar exótico e cheio de animais selvagens. Decidiram conhecer o Parque Nacional Kruger que fica, localizado na África do Sul, a intenção da viagem era observar os leões em seu habitat natural, mas o casal teve uma grande surpresa. Em uma das paradas do Safari enquanto o casal conversava com outros turistas alguém acabou notando que algo estava se movendo na grama. Em seguida notaram que o animal era uma cobra, o réptil se rastejou para debaixo do veiculo de Marlene e Leon para se esconder antes continuar o Safari decidiram olhar embaixo do carro, mas a cobra não estava ali, indignados, com o sumiço de uma cobra tão grande chegaram a uma conclusão e ao levantarem o capô do carro notaram que estavam corretos, a cobra estava entre o motor e o radiador do veículo. Esse réptil supostamente media cerca de 5 metros.

ENGOLIDO VIVO

No ano de 2014 o canal Discovery Channel criou um especial chamado “Comido Vivo” este especial mostraria ao vivo um homem sendo devorado por uma anaconda amazônica gigante. Observe que o apresentador que seria engolido pela cobra estava usando uma roupa especial para que o animal não quebrasse seus ossos e também para que ele pudesse continuar respirando dentro da cobra que media cerca de 6 metros de comprimento. Após o apresentador começar a ser devorado pelo animal ele parou de sentir seu braço o medo começou a tomar conta e ele pediu socorro para a produção do programa abortando assim a ideia de ser engolido vivo. E você teria coragem de fazer isso?

SUCURI DE GOIAS

As imagens a seguir foram gravadas na zona rural da cidade de Porteirão localizada no estado de Goiás. O cinegrafista amador encontrou uma sucuri gigante repousando após ter devorado um animal, segundo a pessoa que fez as imagens a sucuri media entre 6 e 7 metros de comprimento. Note que o réptil nem quis sair de dentro da água, em Montividiu também no estado de Goiás outro cinegrafista amador gravou outra sucuri que media aproximadamente 7

metros de comprimento. Se você mora no estado de Goiás e gosta de pescar, tome muito cuidado beleza?!

PÍTON DA INDONÉSIA

Outro vídeo que ganhou popularidade na internet nesse ano de 2018 é um vídeo que mostra muitos moradores de uma ilha da Indonésia parados em uma estrada, as imagens foram feitas na estrada do Eixo, os moradores locais estavam preocupados com o animal, pois ele havia sido atropelado pelo motorista do carro. Muitas pessoas puxavam a cobra tentando tira-la de baixo do veiculo, mas o réptil parecia não querer sair de onde estava. Algumas pessoas afirmaram que a cobra media aproximadamente mais de 7 metros. Após muito tempo e varias, tentativas conseguiram retira-la, em seguida o réptil foi entregue a uma equipe especializada e mais tarde devolvida ao seu habitat natural.

ANACONDA BRASILEIRA

Este próximo vídeo não se tem muitas informações, apenas sabemos que foi feito por um cinegrafista amador e que também foi filmado na zona rural de alguma cidade brasileira. No vídeo podemos ver alguns homens tentando puxar uma cobra gigante de dentro do pasto inundado. Em certo momento a pessoa que gravou o vídeo afirma que esta cobra teria cerca de 10 metros de comprimento. Repare que as pessoas puxavam a cobra e soltavam para então torna-la puxar novamente deixando assim o animal muito mais estressado.

Fonte: Canal – Mais Curiosidades

